El Presidente de la república, Sebastián Piñera presentó el documento con las propuestas para reformar Carabineros, las cuales fueron enviadas desde un consejo liderado por el Ministerio del Interior.

Mandatario firmó un decreto para crear una comisión asesora para la reforma a la institución policial de Chile que debe implementar las cerca de 100 medidas al respecto, cuyos ejes centrales son orden público, derechos humanos y la relación con la ciudadanía.

El Presidente enfatizó su respaldo a Carabineros, asegurando que pertenecen a todos los chilenos:

"Quiero terminar pidiéndole a todos mis compatriotas respaldo a la labor de Carabineros. Los carabineros no son de izquierda ni de derecha, no son de Gobierno ni de oposición, no son del Apruebo ni del Rechazo; son de todos los chilenos", aseveró el jefe de Estado.

"(Los carabineros) están para cuidarnos y proteger nuestras vidas, integridad física, nuestras libertades y nuestros derechos. Por eso, igual como ellos nos cuidan a nosotros, nosotros también debemos cuidarlos a ellos", agregó.

Las reacciones a la medida no se hicieron esperar en las redes sociales:

En medio de la mayor y más letal crisis sanitaria en 100 años, el (des)Gobierno de #Piñera, en lugar de invertir en salud pública, insumos médicos, compra carros lanzaaguas, guanacos, armamento para #Carabineros. — enrique fernández (@enrique2009) March 17, 2020

Piñera dando una conferencia sobre la reforma a Carabineros de Chile mientras se confirman 201 casos de #covid19chile. ¿Por qué este gobierno está tan desfasado? — 🥭 Aníbal Z. (@anibalzma) March 17, 2020

"Anoche Macron anunciaba congelamiento de cuentas por la crisis, una clase de respobsabilidad social del Estado. Hoy Piñera, en medio de una crisis sanitaria, insiste con las facultades a Carabineros. Qué desconexión más grande, que impotencia. Qué pena".

A quién chucha se le ocurrió decirle a Piñera que era una buena idea salir a hablar de Carabineros en plena crisis sanitaria? Este tonto es muy hueón. — Camifrann 🐰 #APRUEBO (@camifrann_) March 17, 2020