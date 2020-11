Presidente Piñera nuevamente respaldó la gestión del General Rozas en Carabineros

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a su polémica gestión durante el Estallido Social del 18-O del 2019, y de paso, entregó un nuevo respaldo al General Director de Carabineros, Mario Rozas.

En conversación con el diario El Mercurio, el mandatario aseguró que "hay un grupo que quiere convencer a los chilenos de que Carabineros es una máquina de cometer abusos y atropellos, eso no es verdad".

Al ser consultado sobre las manifestaciones sociales que surgieron con fuerza el año pasado, el Jefe de Estado señaló que "no hubo un golpe de Estado el 18 de octubre. Si alguien lo intentó, no tengo cómo saberlo. El 18 pasó una ola de violencia brutal que causó daño al cuerpo y alma de nuestro país y que hemos combatido con todos los instrumentos que no otorga la ley".

Además, el Mandatario negó categóricamente la posibilidad de un indulto para los detenidos del Estallido Social.

"En Chile no hay presos políticos. El Gobierno no toma preso a nadie, protege a la gente a través de su fuerza de orden, detiene a los que están cometiendo actos que pueden ser delictuales", señaló.

Finalmente, indicó que espera "cuando se escriba la historia, con más serenidad, objetividad y más respeto por la verdad, se diga que enfrentamos la peor crisis política en muchas décadas".