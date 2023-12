Presidente Gabriel Boric responde al meme de “callampín bombín”

Estando ad portas de terminar este año 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, se dedicó a responder preguntas de los usuarios en redes sociales. El mandatario subió un video de #PresidenteEnLínea, respondiendo a los comentarios y preguntas que le dejaron las personas. Entre otros temas, fue consultado por los internautas sobre cuáles cree que han sido sus mayores logros este año y su opinión respecto a los memes que se hacen sobre él.



Gabriel Boric responde



El mandatario comenzó respondiendo preguntas referentes a cuales considera que son sus principales logros. “Hay varios logros, pero no hay que ser autorreferentes ni complacientes… Nos quedan dos años de Gobierno y yo estoy muy motivado para sacar adelante más cosas. Pero de las cosas que hemos logrado hasta ahora puedo mencionar las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, que este año va a llegar a los 500 mil pesos”, señaló.

Además agregó que: “Me alegra mucho y me emociona la Ley TEA y el Plan Nacional de Búsqueda, que me parece super importante, repara una deuda que tenemos como sociedad… En cuestiones que quizá son más chicas pero muy significativas para muchos de ustedes, el aumento de la 'Juna', por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que destacar, pero quedan muchas cosas por hacer”.

Hasta que uno de los usuarios le preguntó que opinaba acerca del meme que comenzó como una burla en su contra: el "callampín bombín". En un principio, el término comenzó como una forma en que sus detractores de criticarlo en redes sociales. Esto con frases como: "¿Y el Merluzo? Callampín bombín". Sin embargo el término se fue transformando en un meme, usado incluso por los partidarios del presidente.



“Cada vez que lo leo, 'el' y sus variantes, la verdad me da harta risa... Me encanta cómo se dio vuelta, cómo lo han utilizado", comentó el presidente Boric. Por otro lado, el jefe de estado se refirió a la importancia del sentido del humor. "Siempre digo que si uno no se ríe de sí mismo, es un amargado, así que hace bien un poquito de ironía sana en la vida”, dijo cerrando el tema.