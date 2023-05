Presidente Gabriel Boric asistió al estadio Santa Laura para ver duelo entre la UC y La Calera

Universidad Católica se enfrentó a Unión La Calera en el compromiso correspondiente a la jornada 15 del Campeonato Nacional 2023. Al encuentro asistió el presidente de la República, Gabriel Boric Font.

El mandatario se sacó fotografías con los espectadores en el estadio Santa Laura. Situación que llamó la atención porque la visita se da en una semana marcada por las declaraciones cruzadas con Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Gabriel Boric, Presidente de la República viendo en el Estadio Santa Laura el duelo de Universidad Católica con Unión La Calera pic.twitter.com/IHbfzgLkf5 — Momentos Random del Fútbol Chileno (@randomfutchile) May 21, 2023

Las polémicas frases de Pablo Milad en un chat con otros dirigentes del fútbol chileno, como Juan Tagle de la UC y Pablo Hoffman de O'Higgins, donde acusó al Gobierno de "populista y feminista" siguen causando repercusiones e incluso el propio Presidente Gabriel Boric le respondió duramente.

Durante la feria informativa de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, el mandatario aprovechó de decirle a las mujeres que "no van a enfrentar esta justicia aislada. Ya no están solas. Es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos: esto no es un caramelo, esto es responsabilidad".

"Me imagino esos chats con puros hombres, esto no es populismo, esto es justicia. En una cosa le achuntaron: esto si es feminismo, y estamos orgullosos de que lo sea", agregó Boric durante la semana.