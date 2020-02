El presidente de Cruzados utilizó sus redes sociales para enviar un potente mensaje tras los incidentes en Coquimbo.

Caber recordar que el partido era válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional y cuando se disputaba el minuto 15 del primer tiempo, hinchas de Coquimbo ingresaron a la cancha con un lienzo: “Calles con sangre, canchas sin fútbol”, además destruyeron cámaras, micrófonos e incluso el VAR.

No nos pueden robar el fútbol, las manifestaciones pacíficas son válidas, pero no podemos permitir que unos pocos violentistas nos quiten el fútbol a todos los chilenos. Aquí no puede haber dos posiciones. Tenemos que estar más unidos que nunca. Que siga el fútbol! — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) January 31, 2020

