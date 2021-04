Presidente de la SNA trató a los chilenos de flojos y que solo esperan los bonos del Gobierno

"Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar", afirmó el infeliz.

Inédito. Sorpresa causaron las palabras del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, en entrevista con Radio Futuro, donde se manifestó a favor de que el Gobierno vaya al Tribunal Constitucional para frenar el Tercer Retiro, y en contra del Impuesto a los Súper Ricos y el Royalty Minero.

Ariztía también expresó su preocupación por la ayuda que está haciendo el Gobierno a través de bonos de ayuda social para enfrentar las cuarentenas, en medio de la actual crisis sanitaria que tiene al país en el peor momento de lo que va de pandemia. Para el presidente de la SNC esto representa una preocupación del sector, porque -según él- esto dificulta encontrar mano de obra en el rubro.

Sobre esto, Ariztía señaló que: "Yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema, pero he estado en una actividad agrícola, donde ha sido declarado esencial por lo que ha habido trabajo y falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno. Se lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar".

Si las declaraciones anteriores te generaron sorpresa, Ariztía no se detuvo y afirmó que todo esto se debe a un problema endémico de la cultura del país.

"Es el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer. El estilo es, que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que reciba como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. O tiene la opción de trabajar informal, trabaja informal. Le hicimos ver al presidente que busque alternativas de bonos que el trabajador se motive a trabajar, porque o sino nos vamos a quedar con un sistema de bonos y la plata al Estado se le termina. Se está llegando a niveles de endeudamiento que no estábamos acostumbrados", cerró.