Presidente de la CPC: “Si paralizamos Chile, pasamos a ser quizás el país más pobre de Latinoamérica”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la crisis social que ha generado el coronavirus, proyectando un complicado escenario laboral y económico para los próximos meses en Chile.

En entrevista con Radio ADN, Sutil aseguró que en lo relativo al desempleo “probablemente vamos a superar los dos dígitos y esa es una realidad”.

“Vamos a estar en una situación compleja, es por eso que, en la medida de los posible, no podemos paralizar el país, porque eso sería drámatico“, agregó.

Sutil aludió a la “solidaridad” y a la “unidad” como armas para superar esta crisis. “Es momento de la solidaridad de verdad, y eso se construye entre los trabajadores, los empresarios y la comunidad en su conjunto”, expresó.

Respecto a las áreas productivas que no “pueden parar, porque sería dramático”, Sutil señaló que “es momento en que de verdad todos nosotros actuemos con responsabilidad, hoy el Estado más que nunca necesita recursos, por lo tanto, no podemos para la minería, porque le paras los recursos al Estado”.

Además, en un mensaje dirigido especialmente a sus compañeros empresarios, afirmó: “Hago un llamado a todos los chilenos: no es momento de aprovecharse”.

“todos los que no han perdido su trabajo, no tienen porqué ir a pedir que le prorroguen una cuota ni pueden pedir que no se pague por un servicio, porque es fundamental que el Estado siga recibiendo los recursos que corresponde para que los pueda distribuir donde hace falta”.

Finalmente, respecto a la hipotética cuarentena general, Sutil afirmó que “si paralizamos el país, pasamos a ser quizás el país más pobre de Latinoamérica nuevamente“.