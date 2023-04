Presidente de Cobreloa recibió una grave denuncia por su vínculo con las barras

Una grave denuncia recibió el presidente de Cobreloa S.A.D.P., Fernando Ramírez, ya que está siendo investigado por una supuesta agresión que sufrió por parte del delantero David 'Chiquito' Escalante. Pese a que se especuló que el atacante argentino nacionalizado chileno sería desvinculado de los naranjas, esto no se concretó y entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico de Emiliano Astorga.

Sin embargo, el cruce con el delantero podría traerle consecuencias al timonel de los 'Zorros', ya que parte de la dirigencia busca inhabilitarlo de sus cargos. Así lo reveló el vicepresidente Marcelo Pérez, quien entregó detalles de las discrepancias que existen en la mesa directiva del club loíno.

"Nosotros hemos tenido diferencias marcadas y públicas, y en agosto del año pasado quisimos firmar un acuerdo en donde se solicitaban compromisos por parte de Fernando y del resto del directorio", inició el dirigente en diálogo con El Mercurio de Calama.

Además, reconoció que el presidente fue no estuvo a favor del acuerdo y posteriormente el resto de la dirigencia amenazas: "El único que no firmó fue él (Fernando Ramírez) y no seguimos adelante porque recibimos apremios y amenazas directas contra el resto de los directores porque se impuso el temor".

"No quisimos hacerlo público en su momento (las amenazas) porque efectivamente existía temor, pero hay un recurso de protección emanado por tribunales y hoy, con lo que sucedió con el caso de David Escalante, lo damos a conocer porque una vez analizado el problema que existió entre Ramírez y el jugador, nos vamos a tener que abocar a ver si se puede apelar a las bases para revocar su mandato si es que la situación entrega antecedentes de relación directa con barristas", cerró Marcelo Pérez.