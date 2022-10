Presidente de Blanco y Negro reconoce ansiedad de cara a la estrella 33

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, reconoció que el equipo albo tendrá ansiedad hasta el día del duelo frente a Curicó Unido,

"No pudimos ganar, pero estuvimos a punto. Se jugó bien, pero hay que ganar el próximo partido", manifestó el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien se refirió al remate de Gabriel Costa que dejó parado a Matías Dituro y estuvo a punto de entrar a la portería cruzada. "De lejos quería que fuera gol, pero no podía mirar bien. No me gusta mucho opinar de los arbitrajes", expresó el timonel de la concesionaria.

Sobre el duelo ante Curicó Unido dijo que: "Habrá bastante ansiedad. Tendremos días terribles de aquí al domingo y concretar lo que hemos trabajado durante el año. Estamos muy conformes con lo hecho en el campeonato, son muchos años sin ser campeón ni ganar un torneo largo. El plantel está muy concentrado, ojalá pueda conseguirlo", afirmó el empresario

"Tengo información de que anduvo todo muy bien, bastante tranquilo con eso, hace tiempo que no jugábamos ante 40 mil personas. Todo lo que podamos hacer en seguridad lo seguiremos haciendo", cerró.