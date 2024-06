Presidente Boric y su tajante respuesta a diputado Bobadilla en medio de la Cuenta Pública: “No señor, no mienta”

En medio de la Cuenta Pública 2024 en el Congreso Nacional, el presidente Gabriel Boric interrumpió su discurso para responder tajantemente al diputado Sergio Bobadilla.

El momento ocurrió cuando el mandatario se encontraba hablando sobre la economía del país y mencionó la creación de empleos en el último año.

“Este año es el año en que la economía chilena se reactivó. Gracias a un trabajo responsable en conjunto con el Banco Central, logramos bajar la inflación al 4%”, expresó el jefe de Estado.

Dentro de esa línea, el presidente Boric afirmó que “hemos creado más de medio millón de nuevos empleos. Tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil”. Fue en ese momento que el diputado de la UDI gritó que estos eran “empleos públicos”, según confirmó Emol.

Ante estas palabras, el mandatario se detuvo y le respondió al parlamentario. “No, no señor, no mienta”, expresó Boric, sacando aplausos en el Congreso tras su tajante respuesta. Tras esta interrupción, el presidente continuó con su discurso.