Durante el inicio de la Teletón 2023 en la noche del pasado viernes, el presidente Gabriel Boric estuvo presente en los primeros minutos de la transmisión del evento. El mandatario entregó el tradicional discurso de apertura donde hacía una invitación a apoyar la campaña. Y, además, anunció un nuevo centro de rehabilitación en Valparaíso y entregó una bandera de la UC como donación para la “lucatón”.



Luego de eso, se presentó un video hecho por los niños de la Teletón, quienes visitaron al Presidente Boric en La Moneda para hacerle entrega de la invitación a la cruzada benéfica. Durante el metraje se mostraba al mandatario haciendo una visita guiada a los niños, mientras estos lo interrogaban.



Presidente Boric se sincera



Si bien recibió muchas preguntas, una de ellas llamó mucho la atención. Amanda Meléndez, niña embajadora de la versión 2023 de la Teletón, sorprendió al presidente Boric preguntándole: “Me gustaría preguntarle si usted tiene hijos o le gustaría tener hijos”.



A pesar de la intimidad que implicaba el cuestionamiento de la pequeña, el gobernante no fue evasivo y le respondió. “En el futuro me encantaría tener hijos, pero esas conversaciones son de a dos, no se decide solo”, dijo. ¿Será una indirecta para su pareja, Irina Karamanos?