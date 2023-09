Presidente Boric se hace viral por su curiosa reacción con el edecán de la FACH

El presidente Boric se hizo viral en las últimas horas por una curiosa reacción cuando el edecán de la FACH le dice algo que no se puede escuchar a través de las cámaras.

“¿Qué le habrá dicho el edecán?”, fue la pregunta que todos se hicieron en redes sociales, luego que se divulgara el video que muestra un llamativo gesto del mandatario mientras estaba ingresando a La Moneda.

CNN Chile se encontraba transmitiendo la llegada del Jefe de Estado al Palacio de La Moneda, quien estaba arribando al lugar a las 13:43 para reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet.

En la grabación que se está realizando a la distancia y sin micrófonos cerca, se puede apreciar como el edecán de la Fuerza Aérea le entrega una noticia que, evidentemente, Gabriel Boric no se esperaba o no tenía contemplada. El mandatario no caminaba solo, ya que lo acompañaban su jefa de prensa y su escolta.

El registro fue viralizado en redes sociales y los internautas comenzaron a hacer memes y lanzar sus teorías sobre que le podría haber dicho el funcionario de la FACH a nuestro presidente.

Te puede interesar: Daniela Aránguiz se lanza con todo contra Ale Valle por críticas a Repenning

Revisa la llamativa reacción del Presidente Boric

Los usuarios de X (ExTwitter) lanzaron sus diversas versiones, lo que pudo haber desconcertado al presidente Boric en ese momento. Mientras que otros solamente compartieron el momento que les pareció muy divertido debido a las caras que puso el mandatario cuando el edecán le habló.

Ha nacido un nuevo extraordinario meme 🤣 Y el edecán estaba cagado de la risa, así que noticia tan grave no era... https://t.co/Mcg1Ow15jl — Francisca Solar (@FranSolar) September 4, 2023

Qué le habrá dicho el edecán al Presidente? pic.twitter.com/5TTgkBcpSN — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) September 4, 2023

"O sea, que no hay carta y no hay chef?... Pero que hay de almuerzo entonces?"

Edecán (después): "Carne mechada con puré" https://t.co/8oSBFelUBj — Ricardo Tróstel Provoste 🏳️‍🌈 (@RicardoTrostelP) September 4, 2023