Presidente Boric responde duramente a las críticas de Piñera

El expresidente Sebastián Piñera escribió una carta, que salió publicada en el diario El Mercurio lanzando los dardos contra el actual gobierno, a quienes acusó de llegar a La Moneda por medio de “promesas populistas”. El presidente Boric no se quedó callado y salió a responderle al exmandatario.

Con motivo del paro de profesores del pasado día miércoles, el Piñera indicó que “los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no puede cumplir”.

Al tanto de estas palabras y al ser consultado, el actual Jefe de Estado prefirió contestar pero sin entrar en ninguna discusión.

“Estamos acompañando a la gente, y estamos preocupados de la gente, de sus problemas, y no de polémicas absurdas que nada construyen y en nada ayuda a la gente que lo necesita. No tengo nada que decirle. Me preocupa más la gente que el expresidente”, señaló el presidente Boric.

Además, el mandatario para dejar claro su punto indicó que “Estamos más preocupados por los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal, que tienen pensiones que no le alcanzan para llegar a fin de mes, que andar peleando por la prensa”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, no evitó entrar en polémicas y aprovechó para repasar al expresidente:

“Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos. Somos un gobierno responsable que ha reducido, que ha hecho un esfuerzo de ordenamiento fiscal único en el mundo”, afirmó.

En esa misma línea, concluyó: “Somos reconocidos en el mundo entero por esa medida, y eso creo que habla por sí solo”.