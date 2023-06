Presidente Boric le responde a Miguel Mellado tras confesión del audio filtrado

El Presidente Gabriel Boric reaccionó con total sorpresa a las recientes declaraciones del diputado Miguel Mellado (RN).

Después de filtrar un audio del Mandatario, el parlamentario ha recibido una ola de críticas.

Sobre los cuestionamientos, el legislador señaló este viernes que “son de un 38%, el resto han sido más bien muestras de solidaridad, muestras de que fue algo que incluso algunos habrían hecho. Tengo lleno el WhatsApp de esos llamados, de la gente de la región de La Araucanía”.

Además, se viralizó un vídeo donde Miguel Mellado repudia la filtración de los audios, este registro se llevó a cabo solo unas horas antes de la confesión del militante de Renovación Nacional.

“Es lamentable y se quiebran las confianzas”, aseguraba el legislador en Chilevisión Noticias.

Los malos comentarios hacia su persona no se han hecho esperar. “Chantísimo”, “¡Qué cara dura!”, “Imperdonable, la confianza una vez que se rompe, nunca más se recupera”, fueron algunas de las tantas críticas.

Miguel Mellado

Consultado sobre estos dichos, el presidente Boric indicó que “lamentablemente se contradice cuando dice que ‘lamentablemente se filtró el audio’ y ahora dice que no se arrepiente. Hay una contradicción ahí”.

“A mí me parece muy grave”, complementó el mandatario.

"Las características de delito le corresponderá atribuirlas a la justicia. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de contestar ante un hecho que creíamos, reviste características de delito, presentar la denuncia", agregó el presidente.

Lo que sí, aclaró que "no me voy a querellarme personalmente, no vamos a empezar una persecución personal en esto, será la justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir, porque además, en lo sustantivo, en esa reunión había 17 otros parlamentarios y parlamentarias”, complementó."

Finalmente, el presidente Boric indicó que “actitudes tremendamente irresponsables no van a minar mi visión de seguir adelante” para combatir la violencia en La Araucanía.

“Acá tenemos que ser una unidad en contra de la violencia (...) Más allá de este acto que me parece deleznable, lo importante es que vamos a seguir trabajando juntos”, sentenció.