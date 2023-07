Presidente Boric le pidió perdón a los exiliados políticos

El Presidente Gabriel Boric estuvo presente en la exhibición de un documental en París, que trataba sobre la memoria de los fraco-chilenos. El mandatario se vio muy conmovido con la actividad que desarrolló en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

Luego Boric dio un discurso en donde aprovechó la instancia para pedir, a nombre del Estado de Chile, perdón a los exiliados que tuvieron que abandonar el país tras el golpe y buscaron asilo en Francia, lamentó que tuviesen que “cortar las raíces con nuestro país”.

Presidente Boric hace compromiso por buscar la verdad

Además, el presidente también se comprometió a continuar con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la verdad, también prometió justicia para las familias afectadas.

“Hoy estamos acá y nuestro Gobierno es o busca ser una síntesis generacional. Nuestro canciller Alberto Van Klaveren estaba vivo en esa época y tenía 20 y algo años, y, sin embargo, los otros tres ministros me atrevo a decir que no habían nacido. Yo soy el más viejo de todos, tengo 36 años. Que no tengamos los recuerdos de esas horas terribles nos hace sentirnos íntimamente conectados con ustedes”, señaló el mandatario.

“Nuestra generación no estaría dónde está si no fuera por ustedes, su lucha no ha sido en vano”, reconoció Gabriel Boric.

El presidente, en su discurso, también rechazó la idea de olvidar lo sucedido y reveló la necesidad de recordar y aprender de la historia para no repetir los errores del pasado.

Además, utilizó la instancia para realizar un llamado transversal a conmemorar los 50 años del Golpe de Estado, invitando a todas las fuerzas políticas,