Presidente Boric emitió una sorpresiva crítica a la Convención Constitucional

El Jefe de Estado aseguró que “ha habido debates donde no se ha escuchado lo suficiente (a la ciudadanía)”.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al trabajo de la Convención Constitucional en su mandato de redactar una nueva Carta Magna para Chile.

En conversación con TVN Red Coquimbo, el mandatario fue consultado sobre la percepción de rechazo hacia el trabajo de la Convención, la cual se ha visto reflejada en algunas encuestas de opinión, y si creía que los convencionales han sido capaces de “escuchar a la ciudadanía”.

“Ha habido debates donde no se ha escuchado lo suficiente, pero creo que, cuando uno revisa el texto que se ha ido aprobando hasta ahora, no me cabe ninguna que va a ir mejorando, con la comisión de armonización y con lo que queda. Vamos a tener una mejor Constitución que nos abre más posibilidades de las que tenemos hoy”, aseguró el jefe de Estado.

En esa misma línea, el magallánico aseguró que ha manifestado su preocupación a la Convención “respecto a la necesaria amplitud de los acuerdos y el escuchar a la sociedad chilena, porque queremos una Constitución y un plebiscito que sea un punto de encuentro para los chilenos.

Finalmente, el Presidente fue consultado por si le preocupa que aumenten los adeptos por votar “rechazo” en el próximo plebiscito, a lo que contestó. “Lo que me preocupa, es que se genere un clima que nos polarice y nos divida como sociedad”