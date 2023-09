Presidente Boric denuncia que "grupo de ultraderecha" amenazó a sus padres

El Presidente Gabriel Boric, durante la jornada de este día viernes compartió en sus redes sociales un preocupante mensaje respecto a unas amenazas recibidas.

El Jefe de Estado reveló que “un grupo de ultra derecha” lanzó panfletos con amenazas en su contra en la residencia de sus padres en la ciudad de Punta Arenas.

Boric realizó la denuncia de las amenazas a través de su cuenta de X (exTwitter), en donde mostró las fotos de los papeles arrojados.

Presidente Boric realiza denuncia

“Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite”, advirtió el mandatario.

“No todo vale”, remató en esa publicación. Unos minutos más tarde agregó otra publicación en sus redes sociales.

"En cualquier caso les aseguro que no me amedrentan en lo más mínimo, y pueden tener la certeza que estaré, junto con nuestro gobierno, firme trabajando por su Chile y su pueblo. Seguimos!", concluyó comentando el presidente Gabriel Boric.

Los comentarios a la publicación con la denuncia de Gabriel Boric no se hicieron esperar, mientras que algunos internautas lamentaron las amenazas recibidas, otros le sacaron que él en su tiempo de diputado había avalado la violencia como una acción política.

"Boric votó en contra de renunciar a la violencia como método de acción política", "Seguimos incitando al odio!! Que terrible que todavía no entiendas que eres el Presidente!! No un pendejo picado !!", "Un abrazo presidente. Estamos con usted y su familia", "Ánimo presidente , ud no está solo", fueron algunas de las reacciones.