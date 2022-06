Presidente Boric anunció urgencia a proyecto para aplicar la eutanasia en Chile

El Jefe de Estado que todo será "mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado. Respetando a quienes están enfermos”.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió durante su primera Cuenta Pública a los avances en materia de salud, informando que le pondrá urgencia al proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile.

“Estamos comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado. Respetando a quienes están enfermos”, manifestó el mandatario.

El Jefe de Estado agregó que “en materia de salud, en el camino de las grandes reformas sabemos que no lo estamos empezando hoy. Reconociendo los avances sustantivos realizados durante los gobiernos del expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet, sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado”.

En esta línea, el mandatario señaló que presentarán “un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares”.

Junto a esto, el presidente indicó que “disminuiremos el copago en el sistema público de salud para las personas de los tramos C y D de Fonasa, beneficiando a más de 6 millones de personas”. “Aquí nos guía una convicción que me imagino que ustedes la adquieren cuando recorren sus distritos, que es que la salud no puede seguir siendo un negocio. No se puede seguir discriminando entre ricos y pobres. La salud es un derecho y así lo vamos a garantizar”, cerró.