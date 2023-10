Presidenta del PS fue descubierta pelando a Gabriel Boric

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se volvió viral con un video tras vivir un chascarro el día de la marcha en apoyo al Presidente Gabriel Boric.

La mandamás del PS se encontraba en un punto de prensa en Santiago el sábado recién pasado, al mismo momento en que se reunían miles de adherentes del Gobierno frente a La Moneda.

Vodanovic no se dio cuenta de que había una cámara grabando y se puso a pelar al mandatario, el registro terminó viralizado en redes sociales.

“¿Y el Presidente salió a la marcha?”, se le escucha preguntar a otra persona en la actividad. Al escuchar que el Jefe de Estado sí había salido, Vodanovic comentó con una leve sonrisa: “Le gusta el huev...”.

La marcha de la que hablaba la presidenta del PS

Durante el mediodía del pasado sábado, el Presidente Boric quiso salir a la Plaza de la Constitución para saludar a las personas que llegaron a alentar su Gobierno.

“Esto fue una convocatoria de redes sociales, autoconvocadas, donde nosotros desde Presidencia no tuvimos nada que ver. De hecho, nos pidieron un escenario y dijimos que no. Nosotros no hemos aportado nada, no hay ni un peso público en esto, me parece importante señalarlo”, señaló el mandatario mientras saludaba a los adherentes.

“La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y todo el pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, yo me siento profundamente orgulloso, profundamente orgulloso de haber marchado en conjunto con las organizaciones de derechos humanos”, agregó.