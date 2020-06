Presidenta de RD: “Esconder muertos no le puede salir gratis al gobierno como sí le salió a Mañalich”

Catalina Pérez conversó con el medio El Desconcierto, en donde analizó la llegada del nuevo Ministro del Salud y se refirió a la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus.

Sobre la llegada de Enrique Paris, cree que: “Yo creo que uno tiene que agradecer que haya un cambio de tono, que al menos se perciba uno más humilde y anunciando ánimos más colaborativos”, sostiene. “Pero ya hemos visto esta estrategia también en el gobierno, encarnada en las vocerías de Evópoli o en la vocera de gobierno: un tono más amable, para tragarse una política más dura“, confesó.

La parlamentaria también analizó la estrategia del Gobierno: "Toda esta evaluación es muy contra el tiempo. Ya estamos tarde, tuvimos tres meses para anticiparnos, para mirar los fracasos y aciertos de Europa, y la estrategia que se viene aplicando (en Chile) para el combate la pandemia fracasó y lo hizo hace tiempo. Necesitamos implementar con urgencia medidas drásticas para hacernos cargo de la salud de la población. Los expertos insisten en la necesidad de cuarentenas más estrictas, y yo espero realmente que esta vez el ministro de Salud actúe a tiempo porque ahí es donde lo sanitario se conecta con lo económico, pues la gente necesita un ingreso de emergencia digno para poder cumplir las cuarentenas, o de lo contrario va a seguir estando obligada a salir a buscar recursos y vamos a seguir lamentando muertes. Hasta ahora protegerse del COVID es un privilegio de clase y eso no puede seguir pasando. Por otra parte, existe manipulación de información, cuyo ocultamiento creo que pone en riesgo a la población para proteger la aprobación del Presidente, y espero que estas sean prácticas que el nuevo ministro no perpetúe".

También lanzó duros dardos para el ex Ministro Jaime Mañalich: "Espero que el ministro entienda el desafío al que se está enfrentado. La gente merece explicaciones de la autoridad sobre los más de tres mil muertos escondidos o sobre los 31 mil nuevos casos no informados que se revelaron este martes. Esconder muertos no le puede salir gratis al gobierno como sí le salió a Mañalich la manipulación de las listas de espera Auge. Este gobierno ha actuado de forma inmoral, y espero que el nuevo ministro no replique estas prácticas.