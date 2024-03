A través de redes sociales se volvió viral el video de una niña de 13 años que denunció sufrir de bullying en Talca por parte de sus compañeros del Colegio Inglés. En el video, la menor de edad aseguró sentir mucho miedo con el regreso a clases y aseguró que sus compañeros le dicen muchas cosas negativas sobre ella y no la incluyen en ninguna de las actividades que realizan, pasando la mayoría del tiempo sola.

Para Las Últimas Noticias, el padre de la niña Claudio Vivanco expuso que “en las vacaciones ella nos dijo que estaba aterrada por volver a clases. Que no podía dormir bien y que no sabía qué hacer con su vida. Esto nos dejó muy preocupados. Luego de volver, nos dijo que quería que viéramos un video que había subido. Quedamos para dentro y le preguntamos si lo iba a bajar. Y dijo que no, porque todo lo que decía ahí era verdad, que también pasaba con otros niños y nadie hacía algo al respecto”, explicó.



¿Qué denunció la niña en TikTok?



“Soy alumna del Colegio Inglés de Talca, pase a octavo básico y me hacen bullying”, parte diciendo la menor el el video que se volvió rápidamente viral. “La verdad la he pasado muy mal. Ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y pasó los recreos sola, almuerzo sola (...) hacen cumpleaños y no me invitan. O dicen que van a hacer tal fiesta, o no sé qué, enfrente mío y yo me siento mal”, agregó.



Además en el video de un minuto expuso que “me dicen muchas cosas. Los grupos no me integran. Eso ha sido muy difícil para mí, porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo. Ha sido difícil”. Para finalmente expresar sus deseos para este nuevo año escolar. “Quiero que este año cambié eso, que no me digan más que tengo piojos, la viruela del mono. Me dicen muchas cosas y quiero que este año cambie eso y que me ayuden, que me puedan aconsejar”, dijo.



Por su parte, la Superintendencia de Educación expuso que se están realizando las diligencias correspondientes y que se está examinando si se cumplieron los protocolos correspondientes. El superintendente, Mauricio Farías declaró para Emol que “hemos ingresado una denuncia de oficio para investigar lo ocurrido. Los establecimientos educacionales tienen el deber de activar los protocolos de actuación que correspondan, investigar y tomar medidas de resguardo, de apoyo psicosocial y/o pedagógico”.