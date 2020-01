El golero chileno volvió a ser titular en el Manchester City este sábado en el duelo ante el Port Vale por la FA Cup.

El arquero fue un mero espectador durante casi todo el encuentro, pese a aquello, la evaluación de los medios ingleses volvió a ser muy rigurosa.

“No tuvo posibilidad con el gol, a pesar de que algunos fanáticos quieren que lo culpe por todo, y por lo demás suene”, sostuvo Manchester Evening News, quién le puso nota 6,6.

Por otra parte, Daily Mail enfatizó en el gol que recibió: “Ederson, el portero titular, sin duda lo habría tapado, pero Bravo no pudo”, señalaron.

Mientras que The Guardian tuvo un tono más irónico: “Fue de cierta forma inevitable que el chileno concediera en un tiro de primera llegada. Pasa tan a menuda que es casi costumbre”, indicaron.

La próxima fecha del City será ante Manchester United el martes a las 17:00 horas de Chile, por las semifinales de la Copa.

How we line-up in today's #FACup clash!



XI | Bravo, Cancelo, Stones, Harwood-Bellis, Angelino, Gundogan, Silva (C), Zinchenko, Foden, Bernardo, Aguero



Subs | Carson, Walker, Sterling, Jesus, Mahrez, Garcia, Doyle



⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/ACNRyOX77f