Olympique de Marsella no lo pasa nada bien en la Ligue 1, y es que el equipo dirigido por Genaro Gatusso se ha vuelto completamente intrascendente en el campeonato galo. La prensa francesa no perdonó, criticó fuertemente a los marselleses y cuestionan la salida de Alexis Sánchez, quien dejó el club en agosto del año pasado.

Efectivamente, el nulo protagonismo que ha tenido Marsella en la presente temporada es preocupante, pues como uno de los equipos más grandes de Francia están obligados a por lo menos pelear el campeonato, donde suman tan solo 29 puntos luego de 20 jornadas, 18 unidades menos que el PSG, líder absoluto del certamen.

Te puede interesar: La inquietante confesión de histórico de Colo Colo tras el regreso de Arturo Vidal: "Lo que me preocupa..."

Como era de esperarse, el elenco francés está siendo fuertemente criticado, y apuntan a Pablo Longoria, presidente del club, como uno de los principales culpables. Lo más curioso es que los medios se acordaron de Alexis Sánchez, encarando al Marsella por dejarlo partir con destino a Italia, pues tras su salida el equipo sufrió una evidente decaída en su rendimiento.

"En el verano del 2022, eran muchos los apostados para ver la llegada de Alexis Sánchez, un jugador XXL, que el Marsella no había tenido desde el paso de Lucho González. El ex Barcelona no decepcionó a los fanáticos olímpicos", publicó el L’Equipe, reconocido como uno de los diarios más importantes a nivel deportivo en Francia.

En esa línea, no se explican por qué Olympique de Marsella no hizo los esfuerzos para retener al atacante chileno, e incluso recriminó la llegada de otros jugadores: "Y si bien Alexis había subido sus pretensiones económicas, el club era capaz de hacer grandes esfuerzos financieros". "En vez de eso, se gastó en las contrataciones de Aubemayang, Kondogbia y Joaquín Correa", remató el prestigioso medio, que hasta hoy recuerda con admiración el paso del 'niño maravilla' por tierras francesas.

Quizá te interese: Matías del Río recibe críticas por su pregunta a Cecilia Morel tras tragedia con Sebastián Piñera