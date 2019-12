El volante chileno no fue titular, pero de todos modos sumó minutos en el empate entre el Barcelona y el Real Madrid.

Este miércoles el Barcelona igualó sin goles en el clásico del fútbol español ante el Real Madrid, en un partido en que ambos equipos llegaban igualados en puntos liderando La Liga.

El volante chileno Arturo Vidal no fue considerado dentro del once inicial, pero ingresó en el segundo tiempo a los 55 minutos en reemplazo de Nelson Semedo.

La prensa española reaccionó a los minutos jugador por el formado en Colo-Colol, quien fue la primera alternativa del entrenador Ernesto Valverde ante el empate sin goles.

MARCA

El periódico deportivo de tendencia madridista evaluó el partido del chileno y señaló que "al menos ofrece un ligero cambio de actitud". "La primera solución de Valverde para buscar la reacción del Barça. Hasta el momento no ha supuesto ninguna alteración en el guión del partido. Al menos ofrece un ligero cambio de actitud", escribieron. El chileno aparecer como el cuarto jugador mejor evaluado del partido por parte de los hinchas, solo por debajo de Ter Stegen, Gerard Piqué y Lionel Messi.

SPORT

El diario Sport por su parte, calificó con nota 5 al "Rey" y lo tildó de "Intenso". "Valverde le dio entrada para aprovechar el descontrol que había en el terreno de juego. Ayudó en la salida de balón y se incorporó al ataque", redactaron en su publicación.

MUNDO DEPORTIVO

Otro que tuvo palabras para referirse al desempeño del volante nacional, fue Mundo Deportivo. El ex Bayern Munich fue catalogado de "Muscular" y aseguraron que si bien no tuvo "finura", sí destacó por el "ánimo demostrado durante el partido. "Valverde entendió que el Barca le faltaba llenar la zona ancha. El chileno no tuvo finura preo sí presencia de ánimo", aseguraron.