Prensa de Perú aseguró que no clasificaron al Mundial por brujerías en su contra

La brujería de la luna, la camiseta mufa, el número 13 y hasta los ancestros australianos, han sido parte de las excusas en las tierras incas.

Perú acusa brujería por su eliminación del Mundial Catar 2022.

Sigue el llanto desde Lima. Una semana ha transcurrido desde la caótica eliminación de Perú del Mundial de Catar 2022. Por lo mismo, la prensa sigue buscando responsables de esta decepción futbolística, ya que por su soberbia se vieron disputando la cita planetaria antes de jugar el partido contra Australia, quienes los derrotaron por lanzamientos penales.

Y uno de los medios que alzó la voz fue "El Popular", quienes conversaron con la experta en temas paranormales Agatha Lys. Ella indicó que el equipo de Ricardo Gareca fue embrujado, lo que explica la derrota contra los socceroos.

"No pretendo justificar a la Selección Peruana por haber perdido. Sabemos que jugaron mal. En el partido Perú y Australia los astros apuntaban como ganador a Perú y la energía era muy fuerte, pero a última hora interfirieron una serie de cábalas negativas", analizó la especialista.

"Tomando en cuenta además que era día 13 (para muchos de mala suerte) y se iniciaba la Luna Llena en Sagitario (propicia para los antiguos hechiceros), hace todo más intenso, lo bueno y lo malo", agregó.

Además, encontró otro problema: la camiseta. "Primero, jugaron con la camiseta roja, que no es la que usaron para triunfar en el Mundial anterior", manifestó Agatha Lys. Luego no le gustó tanta visita de familiares en el país árabe. "La presencia de varios familiares y amigos, como ya se sabe, no ayudaron a la concentración los días previos y la visita de Claudio Pizarro marcó para algunas viejas rencillas y dejó un clima pesado entre los jugadores", indicó.

Finalmente, reveló que "eso no fue lo peor" y señaló al meta australiano Andrew Redmayne. "Lo cierto es que los movimientos extraños con los brazos y manos extendidas que realizaba el guardameta australiano (que ingresó a la cancha solo para eso) forman parte de un antiguo rito en Australia, originado en el arte de las Manos Rupestres. Estas aparecían grabadas en los lugares más recónditos e inaccesibles de las cuevas, sobre todo antes de una batalla", cerró.