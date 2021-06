PPD y Gobierno denunciaron ante la justicia a concejal de Til Til por promover femicidios

La autoridad Camilo Para deberá enfrentar la justicia por haber promovido la violencia contra la mujer y hacer un llamado a la violencia de género.

Indignación en todo el país causaron las declaraciones del concejal electo en Til Til, Camilo Para, quien pidió a la comunidad de El Manzano cometer femicidios o actos de violencia intrafamiliar para que la zona fuera “menos fome”, causando la furia de la cúpula del Partido Por la Democracia (PPD) y del Gobierno, desde donde anunciaron acciones legales en su contra.

Si bien Para se postuló al Concejo Municipal de Til Til como independiente, lo hizo bajo uno de los cupos del PPD. Al respecto, la mesa de la Directiva Nacional, la Secretaría Nacional de la Mujer, las bancadas de concejales y concejalas y el Tribunal Supremo del PPD, indicaron en un comunicado que “rechazamos rotunda y categóricamente los dichos de la autoridad electa, en torno a fomentar el femicidio en la comuna”.

“Tales comentarios, no representan de modo alguno los valores y principios que fomenta nuestro partido”, agregaron.

En esta línea, el timonel del partido y ex abanderado presidencial, Heraldo Muñoz, explicó que como Camilo Para no es militante del partido “veremos con nuestros abogados una querella en su contra por violencia contra la mujer, al llamar al odio, porque esto no puede ser aceptable, menos por parte de una autoridad”.

Desde el partido de oposición agregaron que van a bloquear el ingreso de Camilo Para a la bancada nacional de concejales y concejalas PPD, que también integran independientes electos por el pacto. Además, se oficiará al Servicio Electoral para que “se borre de los registros la vinculación de Camilo Para Soto con el PPD”.

Gobierno se suma a acciones legales

Tras la viralización del registro, el propio Camilo Para explicó sus dichos y en un segundo video que publicó en Facebook afirmó que iba destinado a un grupo privado.

“La cagué porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes, no soy una persona mala que incentiva el odio”, afirmó.

Pese a sus disculpas, desde el Gobierno la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que junto al Ministerio de la Mujer va a iniciar acciones legales en contra de Camilo Para.

De acuerdo a Martorell, “el video del concejal Camilo Para Soto incentivando femicidios por diversión es repugnante“, por lo que “no podemos tolerar violencia contra la mujer y llamamos a su comunidad y municipio Til Til a repudiarlo”.

“Junto a Mónica Zalaquett y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ejerceremos las acciones que permite la ley”, afirmó Martorell.