PPD decidió los nombres que competirán por la elección presidencial del 2021

El partido tiene en carpeta al timonel de la colectividad Heraldo Muñoz y al histórico Francisco Vidal, quien ha ganado popularidad por su participación en televisión.

Una tensa reunión política se llevó a cabo la noche del miércoles en la comisión política del PPD, donde uno de los miembros de la colectividad, Tomás Iturbe, emplazó a su timonel, Heraldo Muñoz, y a su par, Francisco Vidal, a definir de una vez si aceptarán el desafío de ser candidatos presidenciales.

“Seamos realistas”, comenzó el dirigente, según recuerdan algunos de los presentes. Y continuó: “Hoy el partido tiene dos figuras posicionadas como principales candidatos y están los dos presentes en esta comisión política, Heraldo Muñoz y Francisco Vidal”.

El vicepresidente los llamó a “tomar conciencia” del contexto político y a “no seguir mirándose el ombligo” respecto de este tema. La preocupación -según expuso- era que en los otros sectores de la oposición ya han comenzado a instalar con fuerza a sus candidatos, mientras que en los partidos de la ex Concertación aún no tienen un liderazgo claro y sus nombres no suenan en las encuestas.

Según los presentes a la reunión, el excanciller manifestó que había que “reconocer que los tiempos se están acelerando” y que esa era una inquietud real. En ese sentido, el timonel sostuvo que, quizás la pandemia no se podría ver como “un obstáculo” para tomar ese tipo de definiciones, debido a que la enfermedad va a estar presente en el país, al menos, hasta el próximo año.

Así, sus palabras que fueron leídas al interior de la colectividad como una señal respecto de que pronto podrían haber noticias sobre las definiciones presidenciales, materia que, dicen, podría abordarse en la próxima junta nacional del PPD el 29 de agosto.