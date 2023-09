El conductor de Mega Noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda "Sepu", le envió un potente mensaje a televidente que lo criticó. El periodista leyó el texto en vivo.

En la instancia, Sepu reveló que el televidente estaba molesto por su opinión sobre las medidas de seguridad que han debido tomar las personas a causa de los altos niveles de delincuencia.

¿Qué le dijo “Sepu” al televidente?

“Me está escribiendo en Instagram un usuario que me está criticando. Y lo quiero leer porque me gusta mucho su crítica. Me dice: ‘Sepu, por favor, cómo normalizar tener un protocolo, por favor. Me vas a disculpar, pero está errado en tu concepto’”, partió diciendo el conductor.

Para luego señalar que “en el fondo, yo pienso igual que tú. Es como no poder ir a una plaza, que tus hijos no puedan ir tranquilos al colegio o que no te puedas subir a una micro tranquilo. Tienes toda la razón; si yo normalizo algo no significa que esté bien. Lo que yo estoy diciendo es que, como esto está sucediendo todos los días en Chile, hay gente que sí se preocupa de esto y trata de tomar medidas. Es sólo eso”.

Finalmente mencionó. “¿Yo normalizar esto? Me conoce, si me ve hace casi cuatro años, me conoce cómo pienso respecto a esto. ¿Usted cree que para mí es agradable estar sentado en un noticiero hablando de delincuencia? No, pero es imposible”.

“Yo sólo contaba lo que mucha gente está haciendo, pero agradezco tu mensaje”, cerró.