¿Por qué Pelé nunca jugó en Europa?

Este jueves se conoció la noticia del lamentable deceso del ex delantero tricampeón del mundo con Brasil, Pelé, para muchos considerado el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. El delantero maravilló al mundo al coronarse como campeón del mundo a los 17 años de edad en la Copa de Suecia 1958, donde anotó 6 goles en los cuatro partidos que disputó.

Pese a lo grande de su legado, siempre quedó la duda de por qué nunca siguió pavimentando su camino en el fútbol de Europa. Pese a que los rumores dicen que no tuvo ofertas, la verdad es que si le llegaron y varias.

El mismo ex jugador confesó el nombre de los equipos que en su momento hicieron lo posible por seducirlo: “Tuve ofertas para jugar en el Real Madrid, el AC Milán y el Manchester United”. ¿Por qué rechazó las ofertas? Según el propio astro, aseguró que “Santos estaba jugando bien, yo estaba bien y no quería marcharme”, dejando claro que pudo más el amor por su país y su sentido de pertenencia con la escuadra paulista.

En el libro Pelé, porque el futbol importa, el autor Brian Winter, recoge de manera más explícita esas razones personales que tuvo el delantero para no tomar un vuelo al viejo continente. “Nunca me planteé seriamente salir de Brasil. Me encantaba el arroz con frijoles que preparaba mi mamá, me sentía cómodo y muy feliz en Brasil. Mis padres vivían al lado de mi casa, la temperatura era siempre de 25 grados y tenía la playa al lado. ¿Qué más podía pedir?”.

En ese mismo libro, asegura que el conjunto merengue lo intentó hasta en tres ocasiones, y pese a que el mismo presidente Santiago Bernabéu lo buscó directamente, su respuesta siempre fue educada, porque eso siempre le distinguió, pero en el mismo número de ocasiones la respuesta fue la misma: "No", por su amor eterno al Santos de Brasil.

Finalmente, Pelé reveló sus motivos para irse a jugar a Estados Unidos a los 35 años. El delantero aseguró en ese entonces que tuvo problemas económicos y que fueron los estadunidenses los que lograron convencerle.

En entrevista con el diario inglés The Telegraph, explicó los detalles de su partida a Norteamérica: “Siempre me preguntan por qué nunca jugué en Europa. Me sentía muy bien en Brasil y el Santos era el equipo de mi vida. Únicamente en el final de mi carrera acepté jugar en el Cosmos en una ciudad como Nueva York, como una experiencia y para promover el futbol en el país. Además, hicimos clínicas para niños y aprendí inglés, si no nunca… hubiese salido de Brasil”.