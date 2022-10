¿Por qué Pablo Solari rechazó la invitación a celebrar el título de Colo Colo?

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Alfredo Stöhwing, reveló que el ex jugador de Colo Colo, Pablo Solari, no viajará a Chile este fin de semana para recibir la copa de campeones junto a sus ex compañeros en el Estadio Monumental.

El elenco albo armará una gran fiesta en el Monumental para recibir su título 33. Por lo mismo, los directivos pensaban en traer al "Pibe", quien fue uno de los grandes artífices del título y que partió del Cacique a mitad de torneo.

Durante la semana, la cuenta oficial del club le dedicó una emotiva publicación y el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, comentó la idea de invitar a Solari a recibir la copa junto a sus ex compañeros.

En Colo Colo se ilusionaron con la posibilidad de tener al 'Pibe', sobre todo luego de que en Argentina ya terminara la liga, por lo que no verá más acción en River Plate hasta el triangular que dispute precisamente con los albos y Real Betis.

Sin embargo, los hinchas del Cacique se quedarán con las ganas de ovacionar al argentino, ya que Alfredo Stöhwing, confirmó que el 'Pibe' no podrá estar presente. "Nos pusimos en contacto con él, pero por motivos familiares lamentablemente no podrá venir, pero esperamos que venga con River Plate para darle la medalla que tiene bien merecida", cerró el presidente de Blanco y Negro.