"¿Por qué les arde el culo?": Ex promesa de la U anunció que votará Rechazo

"¿Por qué les arde el culo cuando uno tiene su opinión propia?", relató en sus redes sociales.

El ex jugador formado en la Universidad de Chile y actual delantero de Ñublense de Chillán, Mathías Pinto, armó toda una polémica en sus redes sociales al mostrar su postura de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. El jugador de 24 años no ha tenido regularidad en el último tiempo con el cuadro chillanejo, en la presente temporada lleva 2 goles y 2 asistencias.

Pese a eso, el profesional decidió posar con la fotografía de un flyer del Rechazo, donde el atacante dio a conocer a sus seguidores su postura política, generando una mala acogida, ya que inmediatamente tuvo que salir a dar su postura y los motivos que lo llevaban a tomar esa decisión.

Mathias Pinto votará Rechazo.

El jugador que hizo su debut profesional con el elenco universitario, escribió una potente historia de Instagram: "Una consulta ¿les arde el c... cuando uno tiene su opinión propia? Hay que tener la misma opinión si no eres un payaso, un inepto, no te informas, opinas sin saber, lo que te haz informado es una mentira etc." relató. "Cabros toda mi familia es de esfuerzo y no por ser de esfuerzo es obligatorio que te guste un texto y si no me gusta lo que leo es persona", cerró el ex delantero de la U. de Chile.