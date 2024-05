¿Por qué la madre de Tomás Ross “rechazó” la ayuda del Minsal?: “Lo único que ofrecieron es que yo pague y ellos traer el frasco”

Recientemente, Camila Gómez, la madre del pequeño Tomás Ross que sufre de distrofia muscular de Duchenne, aclaró el motivo por el cual “rechazó” la ayuda que le ofreció el Ministerio de Salud. Recordemos que la mujer se encuentra caminando de Ancud a Santiago en medio de la búsqueda de ayuda económica con el fin de financiar el costoso tratamiento que le puede dar mayor esperanza al menor. La familia necesita un total de 3.500 millones de pesos.

Según consignó Radio Bío Bío, una nota de El Mercurio aseguraba que la madre de Tomás había “rechazado la ayuda del Minsal para importar costoso medicamento”. Ante esto, Camila estuvo en conversación con la radio, donde explicó que desde el Ministerio solo les habían ofrecido traer el medicamento y no costearlo.

“Efectivamente la ministra (Ximena Aguilar) se acercó hacia Bulnes. Lo que ellos me ofrecieron fue que yo pagara el medicamento en su totalidad y que ellos me lo traían a Chile para se lo pusiera en un hospital público. Pero yo debía costearlo en su totalidad”, relató Gómez. “Ellos no iban a dar ningún tipo de aporte ni apoyo económico. Solamente podían traer el frasco a Chile”, agregó.

Ante eso, Camila explicó el motivo por el que decidieron “rechazar” la ayuda. “Yo consideré que al ya tener la totalidad del dinero, yo preferiría como madre, por seguridad de mi hijo, que se lo administren en el lugar donde están los especialistas que ya han puesto esta terapia a otros niños. En un lugar donde están preparados para manejar este tipo de terapias, y no que lo administren aquí por primera vez médicos que no están acostumbrados. Este medicamento nunca se ha puesto en Chile”, dijo.

“Ellos lo único que ofrecieron es que yo lo pagué y ellos traer el frasco a Chile”, insistió. La madre del menor aseguró que “cualquier madre entendería que si ya tiene el dinero para pagar el mejor lugar. Obviamente voy a preferir eso y no que pueda ocurrir cualquier error de un medicamento tan caro”.

Por otro lado, la madre confesó sentirse “decepcionada” de que se revelara la reunión que para ella había sido privada. “Yo les dije que ya para Tomás está resuelto. Gracias a la gente está resuelto. Pero yo les pedí que ya no ayudaran a Tomás, si no que hicieran el camino para los demás niños que van a necesitar esta terapia. Ellos dijeron que el medicamento por ahora no se puede traer a Chile”, cerró.