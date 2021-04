Por culpa de Cata Vallejos: Karol Dance respondió a la gente que otra vez lo funó en redes sociales

El "loquillo" publicó un tweet defendiéndose de una polémica en la que ni siquiera participó y donde sí estaba involucrada su ex novia, Cata Vallejos.

La polémica que generó la indolente y desubicada de Catalina Vallejo sigue dando de que hablar. Todo esto luego que la "influencer", subió unas historias en su Instagram anunciando que iba a viajar a Perú para reencontrarse con su actual pololo.

Un hecho que provocó una lluvia de críticas en su contra debido al delicado momento que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19 y las estrictas cuarentenas que hay que cumplir.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó mucho la atención en redes sociales, ya que la "funa" no iba tan solo dirigida a Vallejo, también entro al baile el ex rostro de Mega, Karol Lucero, quien también recibió duros comentarios en Twitter por ser la ex pareja de la joven.

Ante eso, el funado máximo optó por publicar un mensaje en sus redes sociales, ya que no sabía por qué era tendencia en todo el país.

Ingrese a #twitter me veo en los TT sin saber por qué, recordé que mis haters no pueden olvidarme, pase lo que pase #Dontforgetme 😂 ahh y NO entren a https://t.co/gWalXt2Zds 🙄🤗🤣 pic.twitter.com/kqVGZV2xvZ — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) April 23, 2021

"Ingresé a Twitter, me veo en los TT sin saber por qué. Recordé que mis haters no pueden olvidarme, pase lo que pase. #DontForgetMe”, escribió Karol, acompañado de una fotografía con una frase del célebre pintor Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que me ven muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen sólo dicen maravillas”.

Revisa acá parte de los comentarios en contra del animador:

"Karol Dance" es TT por haber sido pololo de la mina funada. Este hueón es funado hasta colateralmente. — the felipiiinest® (@felipiiin) April 23, 2021

Cata vallejos amiga de camila gallardo y ex de karol dance. El chiste se cuenta sólo 🤣🤡 pic.twitter.com/ppRTmdCcAa — Francisco Contreras (@GaMeDxS) April 23, 2021

Cata vallejos, cami gallardo, karol dance, yuyuniz navas, Henry boys en el avión rumbo al sol pic.twitter.com/BcimtmCZCo — Vanessa (@vanebeafari) April 23, 2021

Recuerden que Cata Vallejos y Karol Dance votaron por Piñera... La situación de Chile se explica sola. — Alfredo Da Venezia (@DaVenezia) April 23, 2021

La cata Vallejos saliendo del país para a pegarse un polvo con el argentino desabrido, mientras a los abuelitos les niegan las entradas a los supermercados por que no tienen el permiso... ! Wna indolente ! EX DE KAROL DANCE TENÍA QUE SER JAJAJ PAYASA. pic.twitter.com/xE2jl9mIpB — ValeeBeau (@ValeeBeau) April 23, 2021

Quieren funar a la Cata Vallejos - ex del funao asqueroso Karol Dance???? Dejen de seguirla en RRSS. Eso si le va a doler!! pic.twitter.com/4WId4kCyWe — Marle (@mrtcmrtc) April 23, 2021