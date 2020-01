El ex entrenador utilizó su cuenta de Twitter para generar polémica entre los hinchas azules.

Leonardo Véliz, ex jugador de Colo-Colo siempre enciende las redes sociales con sus ácidos comentarios sobre fútbol.

Esta vez, el blanco de críticas del ex jugador de Unión Española fue el club Universidad de Chile, que oficializó hace unas horas a sus cuatro refuerzos para la temporada 2020: Sebastián Galani, Luis Del Pino Mago, Pablo Aránguiz y Fernando Cornejo.

Fue el cibernauta Martín Oyanedel (@MOyanedelU12) quien subió una imagen con las nuevas incorporaciones desde el CDA.

Fue en ese posteo, donde el "Pollo" le bajó el pulgar a los refuerzos del romántico viajero.

ya fue lo tuyo leo ahora ve el futbol desde tu asiento y no hay mas, ya no critiques lo de hoy jente joven que va a la cancha y comentar lo que ve, y no desde el asiento donde creo que te cuesta pararte a tu edad , saludos viejo futbolista y buen2020.