A través de redes sociales, se viralizó un polémico registro en donde se ve a un grupo de migrantes cobrando a unas feriantes por sus puestos de ropa. En el video se escucha como una mujer chilena reclama que se “adueñaron de nuestro país” mientras intenta explicarle a los cobradores que no tenía dinero.



El polémico video viral ha causado fuertes reacciones entre los usuarios de redes, quienes denunciaron que no tenían ningún derecho de cobrar una cuota a los trabajadores de la zona. El monto que solicitaban los extranjeros era de $2.000.



Graban a migrantes pidiendo cuota a feriantes por sus puestos



“Extranjeros cobrando cupo a mujeres chilenas para poder trabajar en la feria”, escribieron las usuarias en el post.



“Cómo te voy a pagar si no he vendido. Viene a cobrarme dos lucas, no he vendido ni uno... Miren cómo se adueñan de nuestro país”, señaló la mujer mientras grababa el tenso momento.



Así mismo en el registro se ve a unos hombre extranjeros discutiendo con otra feriante, quien al parecer tampoco tenía para pagarles la supuesta “cuota” por vender en el lugar. “Aquí es de nosotros, no es de ellos”, dijo el sujeto que no manejaba bien el idioma.



“¿Dónde están los ddhh de los Chilenos? Claramente a este gobierno no les importa”, “Como???? Ya no entendí... ¿En qué momento perdimos nuestros derechos en nuestra tierra a manos de gente indocumentada extranjera? El mundo al revés”, “Pagarles? … wnnnn que se vayan porfavor…..”,fueron algunas de las respuestas de los usuarios.