A una fiscalización vehicular en Renca, llegaron a despachar en vivo desde el matinal de CHV, fue en eso que ocurrió una particular situación con un conductor fiscalizado, quien no mostró ninguno de los papeles del auto y entre mentiras terminó escapando del lugar e insultando a la periodista que intentó preguntarle qué ocurría con su vehículo.



Cabe mencionar, que el hombre mencionó en un principio que no quería ser grabado y confesó que recién había sacado el auto del taller mecánico, porque estaba botando aceite. En eso el personal de tránsito se acercó al auto para realizar su trabajo de fiscalización cuando el hombre decidió empezar a alejarse del lugar, al parecer no tenía ningún papel vigente para poder circular con normalidad.



¿Qué pasó con el conductor fiscalizado en Renca?



Cuando los efectivos de la municipalidad comenzaron a revisar los papeles del Hyundai Santa Fe el hombre huyó del lugar. Pero antes insultó a la periodista Paulina Padilla quien intentó preguntarle por su situación. El hombre escapó junto a su pareja, a quien la reportera le preguntó a dónde iban. “voy al baño” respondió la mujer.



En la fiscalización no había presencia de Carabineros por lo que no pudieron retener a la pareja. Tras revisar los antecedentes del vehículo se llegó a la conclusión de que el conductor no tenía licencia de conducir y que el vehículo tiene 318 multas impagas. Así mismo BíoBio informó que tenía la revisión técnica vencida hace dos años.



No es primera vez que en este tipo de notas les toca presenciar situaciones complejas. Recordemos que hace un tiempo se volvió viral la fiscalización a una mujer venezolana que terminó reclamando sobre el sistema político, de seguridad y migración. Además, terminó huyendo del sitio, tras no presentar papeles de su auto ni licencia de conducir.