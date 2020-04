Polémica por ventiladores: Mañalich asegura "pacto de silencio" pero embajador chino dice otra cosa

El tema con los insumos médicos sigue dando de que hablar en todo el mundo, y es que la guerra por los ventiladores mecánicos sigue viento en popa.

Este sábado se difundió una entrevista realizada por La Tercera Domingo al emperador chino, Xu Bu, quién confesaba que no tenía información sobre una supuesta donación de 500 ventiladores mecánicos al país; lo que abrió un mar de dudas en cuanto a la cantidad de insumos con los que se cuenta ahora que el país entrará en la etapa del peak de la pandemia.

Cabe destacar que el ministro de salud, Jaime Mañalich había anunciado el pasado 19 de marzo que se había coordinado con el emperador, la donación de unas 1.000 unidades respiratorias, que tiempo después ajustó a solo 500. Recientemente confesó que las declaraciones dadas por Xu Bu, forman parte de un pacto de silencio del que habían quedado de acuerdo y a su vez, del estricto secretismo que se tiene para evitar confiscaciones de los insumos.

“Me parece que es probable que lo que quiera el medio [La Tercera] es saber si van a llegar ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esa pregunta. Él me dice estimado Jaime, después de recibir tu contestación, estoy de acuerdo. En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto”.

“El trabajo de la prensa es esa, vender cosas en base a inventar mentiras, qué quieres que te diga. Esta revista [La Tercera Domingo] inventa una respuesta que el embajador Xu Bu no dio. Lo que él dice textualmente es yo, como embajador de China, no estoy informado. Y no está informado, es la verdad”, contó Mañalich.

Lo que queda todavía en tela de juicio es de donde provienen los 500 ventiladores mecánicos con los que dice contar el Minsal hasta la fecha y si verdaderamente se cuenta con la capacidad para enfrentar el peak de la enfermedad, que está previsto para los próximos meses.