Poderoso club sudamericano intentará fichar a Cristiano Ronaldo

El elenco buscará dar el golpe del año en el mercado de fichajes en el cono sur del continente americano.

Cristiano Ronaldo.

Una sorprendente noticia se reveló durante las últimas horas en el fútbol sudamericano, luego que el elenco del Corinthians de Brasil quiere dar el mejor golpe de la historia en el mercado de fichajes con el la incorporación de Cristiano Ronaldo. Así es, ya que el presidente del "Timao" Duílio Monteiro Alves, reveló que ha estado muy pendiente de la situación que tiene el portugués, que está buscando su salida de Manchester United, tras los constantes cruces con el nuevo estratega de los 'Red Devils' Erik ten Hag.

Monteiro Alves señaló en el podcast Ulissescast: "Es verdad (las ganas de tener a Cristiano Ronaldo). Yo sueño en grande (...) ¡Esto es el Corinthians! ¿No están Willian y Renato Augusto? En el fútbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians".

Aunque luego, "bajó las revoluciones" con sus declaraciones: "¿Si es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos, no había tal posibilidad, pero lo estamos vigilando. Imagínate que de repente le apetece jugar en Brasil...", añadiendo que le encantaría ver a CR7 vestido con la casaquilla blanca del cuadro paulista.

Recordemos que el Chelsea, Bayern Múnich y Atlético de Madrid le cerraron las puertas al campeón de Europa, quien desea ir a un club que le ofrezca Champions League, pero ninguno estaría dispuesto a asumir la ficha del delantero portugués.