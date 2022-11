PLR inminente: El complicado momento que vive Mauricio Pinilla al interior de TVN

El periodista y panelista del programa de farándula de Instagram, "Que te lo digo", Luis Sandoval, entregó mayores antecedentes sobre el futuro de Mauricio Pinilla, actual rostro de TVN que termina contrato a fines de este año.

De acuerdo a la información de Luis Sandoval, el comunicador no estaría en los planes del “canal de todos” de cara al año 2023. Si bien este año brilló con luces propias y fue potenciado al punto de animar el matinal de los fin de semana junto a Karen Doggenweiler, todo ese habría cambiado con el correr de los meses.

“Tendría contrato hasta diciembre de este año. Me dicen que el canal no le ve nuevas posibilidades, nuevos proyectos, por lo menos en el lado de la entretención. Todos los escándalos le pasaron la cuenta y ahora, hasta el momento, el canal no le renovaría el contrato porque no tiene proyectos para desarrollar”, afirmó el periodista.

Finalmente, señaló que “lo único que podría salvarlo es que el área deportiva de TVN lo pudiese rescatar, pero sería con otras condiciones, no le pagarían el sueldo suculento, sería sueldo de comentarista deportivo”.