Pleno de la CC excluyó a ex Presidentes de la ceremonia de entrega del texto constitucional

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta de la mesa sobre las características del acto de entrega del texto, entre ellas, la lista de invitados que excluye a los ex Presidentes de la República, así como a otras antiguas autoridades.

Con 89 votos a favor, 11 en contra y 32 abstenciones, los convencionales respaldaron el diseño de la directiva para la ceremonia del 4 de julio, que se desarrollará en el Salón de Honor del ex Congreso.

La directiva explicó que el aforo sólo permite que entre 35 a 40 personas sean invitadas al Salón de Honor, donde se realizará la ceremonia, y unas 240 personas más podrán sentarse en dos graderías que serán instaladas en los jardines del ex Congreso.

"Hemos establecido que en el Salón de Honor tendremos a los convencionales y a la Secretaría de la Convención en la testera, donde recibiremos al Presidente de la República para hacer una firma del proyecto de nueva Constitución, y en el mismo acto, se firmará el decreto donde se hace el llamado oficial al Plebiscito para el 4 de septiembre", detalló el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez.

El convencional agregó que, "lamentablemente, como consecuencia de las restricciones por el aforo, hemos tenido que definir quiénes van dentro de la lista (de invitados), que es un grupo variopinto que considera básicamente a autoridades, representantes de los Poderes del Estado, de órganos autónomos, y otros que han trabajado codo a codo con la Convención Constitucional".

"Esta lista no incluye a ex autoridades ni a ex Presidentes", ratificó, por lo que, a pesar de que el proceso se gestó durante su segundo mandato, Sebastián Piñera no podrá asistir a la ceremonia.

Sobre la ausencia de los ex Mandatarios, constituyentes como Miguel Ángel Botto y Arturo Zúñiga señalaron que si el problema es el limitado aforo, estaban dispuestos a ceder sus puestos. Durante el debate, algunos plantearon que no corresponde invitar a ex Presidentes porque no tienen representación alguna en este momento, y que si fueran convocados, habría que hacer lo mismo con ex presidentes de las cámaras o de la Corte Suprema.

Finalmente, y a pesar que aún no se oficializa, se reveló que en la ceremonia ondeará una bandera chilena y se interpretará el himno nacional.