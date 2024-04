¿Qué dice el plantel de Colo Colo? Aníbal Mosa se alista para retornar al Estadio Monumental

Aníbal Mosa tiene todo listo para volver a la presidencia de Blanco y Negro para comandar el futuro de Colo Colo durante los últimos años. Es por esto que los jugadores de del Cacique fue consultado ante la situación y dejaron en claro su postura respecto al dirigente sirio.

“Nos toca estar un poquito la margen de eso. Preocuparnos por competir, por analizar y prepararnos cada partido. Vienen cosas muy importantes, partidos muy seguidos, uno piensa que la persona que esté a cargo, a disposición del club, va a querer lo mejor. Eso es lo único que podemos saber, yo hace poco estoy, sé poco de las internas y este club es enorme, tiene todo para crecer. Ojalá que la gente que esté a cargo lo piense de esa manera y haga lo posible para poner a Colo Colo lo más arriba“, señaló Gonzalo Castellani.

Dejando de lado lo de Mosa, el volante también tuvo tiempo para hablar de su situación en el club, afirmando que "el otro día tuve la posibilidad de hacer el debut en el Monumental, en un partido muy importante por Copa Libertadores. Ahora me siento más completo, eso me lo han dado los entrenamientos y los partidos".

Respecto al juego del equipo en general, el ex Unión La Calera señaló que "nos planteamos siempre, cada juego que nos toca, salir a ganar, tomar protagonismo. Estaríamos preocupados si no generemos ocasiones de gol, si la idea no sale. Para ganar hay que hacer goles, no se nos dio el otro día, pero creamos muchas ocasiones de gol. En líneas generales, hicimos lo que trabajamos".

Es así como Castellani salió en representación del plantel y aprovechó de aclarar la situación de los albos respecto a los cambios administrativos que está viviendo el club actualmente. De hecho solo es cosa de tiempo para que Mosa vuelva una vez más a comandar Blanco y Negro.