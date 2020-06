Piñera promulgó dura ley contra quienes no respeten la cuarentena obligatoria

La medida establece penas de hasta 5 años de prisión y multas por más de $12 millones, y forma parte de los esfuerzos para promover un mayor cumplimiento de las normas para combatir la pandemia de Covid-19 y proteger la salud de todos los chilenos.

El Presidente de la Republica, Sebastián Piñera, destacó este jueves la promulgación de la ley que aumenta las penas al incumplimiento de las medidas de aislamiento o preventivas, dispuestas por la autoridad sanitaria en los casos de epidemias o pandemias.



La iniciativa impulsada por el Gobierno forma parte de los esfuerzos para promover un mayor nivel de cumplimiento de las medidas dispuestas en el contexto de la pandemia global de Covid-19, con el fin de proteger la salud de todos los chilenos.



“La inmensa mayoría de los chilenos cumple responsablemente con las medidas preventivas y con el respeto a las cuarentenas. Pero existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas que no cumplen con las medidas de la cuarentena, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida de todos los demás. Y ésa es una situación que simplemente no podemos tolerar”, dijo el Presidente Piñera en un acto en el Palacio de La Moneda en el que estuvo acompañado por los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina.



Con la modificación legal, las sanciones que iban de 61 a 540 días o una multa de $300 mil a $1 millón, aumentan a un rango de 61 días a 3 años, o a una multa de $300 mil a $10 millones.



La ley considera un agravante, además, convocar a espectáculos, celebraciones o festividades, y se considera delito calificado para quien ponga en riesgo la salud pública, con penas de 541 días a 5 años y multas de $ 1,2 millones a $12,5 millones.



La iniciativa también sanciona al empleador que ordena al trabajador a infringir las medidas sanitarias concurriendo presencialmente al trabajo y permite establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica.



“El fiel y riguroso cumplimiento de las medidas sanitarias y de las cuarentenas es fundamental. Es fundamental para todos. Mientras mejor se cumpla la cuarentena, más corto va a ser el período de duración”, concluyó el Jefe de Estado, quien destacó la labor de fiscalización que realizan las fuerzas de orden y seguridad.