Piñera presentó polémico proyecto que impide cambio de multifondos en AFP

El presidente Piñera, presentó hoy un proyecto que impediría que las personas puedan cambiarse al multifondo que quieran dentro de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), permitiéndoles sólo pasar a uno adyacente al que se encuentra.

El proyecto catalogado desde ya como polémico, regula la relación entre los afiliados y su Administradora de Fondos de Pensiones, el cual fue ingresado en 2015, donde además se conoció que dicho cambio tardaría no menos de 30 días.

El proyecto señala que se “podrán trasferir el valor de sus cuotas sólo hacia tipos de Fondos adyacentes en su denominación”.

Explicado de mejor forma, un afiliado no podrá cambiarse desde el Fondo A al E si lo desea y sólo podrá pasar al B. Esta restricción no afectará a la cuenta de ahorro voluntario, una cuenta de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos, y los afiliados al momento de pensionarse, pudiendo optar a fondos C, D y E si lo estima conveniente.