Piñera designa a Chadwick para que lidere propuestas constitucionales de Chile Vamos

La determinación fue muy comentada en las distintas plataformas sociales.

A pesar de su bullada salida de La Moneda y de la acusación constitucional que se aprobó en en su contra, el exministro del Interior, Andrés Chadwick nuevamente aparece en el horizonte del Presidente Sebastían Piñera.

El Mandatario le informó a su gabinete y a dirigentes oficialistas que le solicitó a su exmano derecha liderar el grupo a cargo de reunir las propuestas o reformas a la Constitución que Chile Vamos.

Según consigna La Tercera, fuentes de La Moneda afirmaron que Piñera le encomendó esta tarea al ex secretario de Estado de manera personal.

Cabe recordar que Chadwick salió del Ministerio del Interior el pasado 28 de octubre luego del decreto de Estado de Emergencia en el país tras el desencadenamiento del estallido social.

Luego, el 11 de diciembre, el Senado aprobaría la acusación constitucional contra el primo del Presidente, lo que lo inhabilitó de ejercer por cinco años cargos públicos.

MIRA ALGUNOS COMENTARIOS ACÁ:

El nombramiento de Chadwick como articulador programático del gobierno en tema constitucional es un hecho político muy relevante



1 Muestra que el gobierno no será prescindente en abril, sino que irá por el NO



2 Muestra que no se toma en serio el juicio político que se le hizo