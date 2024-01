Durante la segunda jornada de formalización en contra de Cathy Barriga por fraude al fisco, sus abogados defensores apuntaron a que la imputada es “madre cuidadora” por lo que una prisión preventiva en su contra podría afectar la integridad de su hijo. Recordemos que la Fiscalía solicitó esta medida cautelar para la exalcaldesa de Maipú que dejó un déficit municipal de $31 mil millones.

Cabe mencionar que, la decisión del juez sobre este caso quedó en suspenso y el día jueves 18 de enero se sabrá si Barriga quedará en prisión preventiva o arresto domiciliario mientras se realiza la investigación contra ella y seis funcionarios que trabajaron en su mandato. “Defraudó y/o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos”, señaló la fiscal Constanza Encina.



Abogado de Cathy Barriga apela a la prisión preventiva y señala que es “madre cuidadora”



Uno de los abogados de Barriga que habló hoy en la formalización, Marcelo Hadwa, señaló que uno de los hijos de la exalcaldesa tiene una enfermedad. “En el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años”, expresó.



“Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido (...) Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, complementó en medio del juicio, que tuvo una pausa de varios minutos para abordar esto mismo con el juez.



Esa fue la única información que entregó el abogado sobre esta enfermedad que afectaría a uno de los hijos de la imputada. La prensa en los tribunales le intentó preguntar a Hadwa más antecedentes pero el negó profundamente a hablar sobre este tema personal de su representada. Sin embargo, aclaró que “aquí no existe ninguna imputación de que ningún peso de la municipalidad haya llegado a parar al patrimonio de mi representada o de familia cercana".

La defensa de Cathy Barriga apela a la situación de la imputada como madre cuidadora. ¿Qué opinas al respecto?#prisionpreventiva pic.twitter.com/pN33h1y5qT — EL PUEBLO INFORMA (@2epinforma) January 17, 2024