¡Picante! Pamela Jiles insultó a Sergio Lagos en pleno despacho en vivo para "Bienvenidos"

La diputada Pamela Jiles se enojó con la pregunta "incisiva" del conductor del matinal de Canal 13.

Un vergonzoso momento se vivió durante la mañana de este martes en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, luego de tener un contacto con la diputada Pamela Jiles, para hablar acerca del tercer retiro, en el marco del recurso presentado por el Gobierno ante el TC en busca de frenar la promulgación del tercer retiro de las AFP.

En relación al proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso durante la semana pasada, un despacho en vivo puso en contacto exclusivo a los integrantes del estudio en que se desarrolla el matinal con la diputada Pamela Jiles, quien se refirió en duros términos a la clase política y se refirió a un eventual cuarto y quinto retiro.

Durante la conversación, Jiles se mostró sumamente molesta con las preguntas que le plantearon tanto Amaro Gómez-Pablos como también Sergio Lagos, a quienes incluso acusó de hacer preguntas tontas.

Lo que sostuvo en un comienzo la abuela fue que "lo importante es que la opinión pública sepa que tenemos a Piñera en el suelo chapoteando en el barro. La abuela y su ejército de nietos tienen a Piñera, al desgobierno y a toda la clase política miserable bailando nuestra música y eso podría significar que tenemos por delante tres nuevos retiros a partir de lo que pase en unos momentos más en el TC".

Amaro le consultó a Pamela si acaso al patrocinar estos retiros "le interesa ayudar a los chilenos o cargarse y destruir el sistema de AFP", o bien, conciliar ambos objetivos. "A mí, preguntas pelotudas, por favor, no", fue lo que le respondió la parlamentaria.

Posteriormente, aclaró que "las AFP están destruidas y ya fueron destruidas después de un largo caminar del pueblo chileno haciendo manifestaciones multitudinarias fueron destruidas por una acción legislativa que fueron los retiros" y agregó que "el objetivo que tienen los retiros es salvar del hambre a la gente".

Gómez-Pablos le planteó a la entrevistada que ella "se disocia de la clase política de la cual usted forma parte". La diputada aseguró que en realidad "yo soy política, pero no soy miserable".

En esta misma línea, estableció que "yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni hombre ni mujer, yo soy la abuela de mi pueblo. Actúo para mi pueblo. Mi único patrón es mi pueblo, ellos me dan las órdenes y yo como un robot vengo aquí donde está la clase política miserable de la que yo formo parte, para confrontarla", aseguró.

Luego, intervino Sergio Lagos, quien tampoco tuvo una buena llegada con la entrevistada. Lo que le planteó el periodista fue que si llegara a ocurrir una destitución del presidente. "¿hay alguien que podría tomar el control del Gobierno?". Ante esta interrogante, la congresista simplemente dijo "Qué pregunta más tonta, mejor que Tonka pregunte algo".

Luego, el animador quiso también indagar en la opinión de la congresista en relación a si acaso era un motivo de celebración el aprobar un nuevo retiro. "Usted de una manera un poco bochornosa deja en claro que su manera de mirar la realidad es la misma que la de la miserable clase política, la de un privilegiado", le respondió la ordinaria parlamentaria.

Luego, tanto Lagos como Gómez-Pablos intentaron seguir adelante con la entrevista, pese a recibir constantes descalificaciones, hasta que finalmente decidieron cortar el contacto. "Muchísimas gracias por este diálogo, evidentemente nosotros tratamos con respeto a nuestros entrevistados aunque no sea recíproco", dijo el español a modo de cierre.

Sin embargo, la diputada Pamela Jiles no dejó que el conductor se quedara con la última palabra y le expresó que "ustedes se dedican a humillar a quien se les ocurre y cuando les sale alguien que les responde hacen esta inmadurez e infantilismo, insinuando que no los he tratado con respeto... yo los he tratado con el respeto que se merecen, porque el respeto se gana minuto a minuto".