Ninguneó a los jugadores: La picante defensa de ex Colo Colo a Almirón tras irregular campaña

Colo Colo ha tenido una temporada bastante irregular, pues si bien arrancaron de gran manera este 2024, ahora los albos no tienen margen de error tanto en el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores, por lo que cada vez son más las críticas al técnico Jorge Almirón, pero un referente del Cacique lo defendió con todo.

Así es, el estratega argentino todavía no logra encontrar la fórmula exacta para darle estabilidad al cuadro 'popular', pues actualmente marchan quintos en la tabla de posiciones del torneo local y, luego de la dura derrota a manos de Fluminense en casa, están fuera de zona de clasificación a la siguiente fase de la Libertadores.

Fue precisamente tras la caída ante los brasileños que Claudio Borghi salió a respaldar a su compatriota, y en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports lo exculpó del pésimo resultado en el Monumental: "Yo lo quiero dejar a un costado, no puedo meterle toda la presión a un técnico por malas decisiones de los jugadores".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, lanzó una potente crítica hacia los futbolistas albos, quienes, a su juicio, son los principales responsables, pues no supieron finalizar una serie de ocasiones de gol contra el 'Flu': "No lo estoy salvando, pero no tiene la culpa de que centren mal, de que se apuren en la definición, de que tomen las malas decisiones".

Y para cerrar su idea, el extécnico tetracampeón con Colo Colo afirmó que "por más que se trabaje, los jugadores no tienen esa capacidad de tomar una buena decisión". "Hay falencias y esas falencias las tenemos muy presentes a nivel internacional, porque ahí no tienes los tiempos que tienes acá", remató Borghi.

Te puede interesar: La increíble confesión de Damián Pizarro tras goleada de Colo Colo a Audax Italiano