La noticia del hallazgo con vida de los pescadores Rodrigo Cruz (50) y Diego Cruz (23) generó gran alivio en sus familiares y compatriotas que seguían expectantes su búsqueda. Los hombres estuvieron desaparecidos por siete días luego de que salieran a trabajar a la Isla Santa María de la región del Biobío, fueron sus familiares quienes alertaron de la situación luego de que el domingo 24 de marzo no regresaran a casa tras salir a eso de las 11 de la mañana.

Cabe mencionar que los Cruz salieron en búsqueda de sus trampas de pancoras (cangrejos) y estimaban que su regreso sería máximo a las 2 de la tarde, sin embargo nunca regresaron ya que, al bote que los trasladaba le falló el motor dejándolos a la deriva sin poder regresar. La búsqueda fue apoyada por familiares y otros pescadores locales que se movilizaron para encontrarlos a tiempo.

Pescadores no tenían comida ni agua

Adrián Silva un amigo de la infancia de Diego relató para LUN los complejos momentos que vivió su amigo mientras se encontraba perdido en el mar. “Cuando quisieron hacer andar el motor, no les anduvo. Quedaron en panne”, contó el joven. Es importante mencionar que una embarcación que se movía por Pichilemu en la Región de O’Higgins dio con los hombres que se encontraban en condiciones críticas.

“El viento, el surazo, se los llevó. No tenían cómo comunicarse. Cerca de las cuatro de la tarde salimos a buscarlos y no encontramos nada, la corriente se los llevó muy rápido (...) Trataron de hacer como un bote a vela con unos remos que tenían. Lo pararon, pusieron las carpas del motor y unas tarimas para que el viento pudiera agarrar el bote y llevarlo más a tierra”, sin embargo esto no funcionó.

“Ellos no comieron nada, pero como el bote juntaba el rocío en sus fibras, pasaban un trapo por esa fibra y luego la estrujaban o se lo pasaban por la boca para obtener agua. Nada más que eso. Por eso los encontraron mal, totalmente deshidratados”, agregó relatando que Diego estuvo a punto de morir en el bote producto de la falta de agua y alimento.

“Don Rodrigo me dijo que su hijo Diego estuvo muy mal, prácticamente muerto durante dos días y luego como que despertó con fuerzas. Me dijo que le conversaba a su hijo para darle fuerzas para seguir luchando, que no lo dejaría solo y que fue un milagro que los rescataran. Un día más y los encontraban muertos”, señaló. Los náufragos se encuentran estables en el hospital de Pichilemu.