Pesar en las redes sociales por muerte de Patricio Frez

Durante la tarde de este martes se confirmó que falleció el reconocido locutor nacional Patricio Frez.

El comunicador de 64 años padecía cáncer de hígado que lo afectaba, tras ser diagnosticado con la enfermedad en octubre de 2019.

La noticia de su deceso fue confirmada por Radio Portales, emisora donde realizó sus últimas transmisiones, incluso durante esta misma jornada.

"Con mucho pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro colega locutor: Erdwin Patricio Frez Cárdenas, conocido por todos como 'Pato' Frez", confirmó la emblemática Radio.

"Me dan a conocer que no hay solución para este cáncer, la única posibilidad sería tener un paliativo a través de la quimioterapia o inmunoterapia. Ahí me di cuenta que la cosa era grave. Eso fue el 29 de enero de este año, me dijeron que con suerte podía tener seis meses de vida, llevo ya siete", manifestó en su última entrevista.

Radioescuchas y medios lamentaron la noticia:

La radiofonía nacional esta de luto. A los 64 años muere Patricio Frez, locutor radial y emblemática voz en off del “Buenos Días a Todos” #QEPD #PatoFrez pic.twitter.com/Acu5agPi8p — Radio Hoy (@radiohoycl) October 20, 2020

Tuve la oportunidad de compartir con Pato cuando trabajamos en UCV Radio. Debo reconocer que no siempre comulgué con sus opiniones, pero fue un compañero de trabajo alegre y cercano. #QEPD https://t.co/JLyJBT2Wmd — Poirot Escovedo (@poirotes) October 20, 2020

Mis condolencias a la familia de Patricio Frez, a quien los medios, después de años de éxito en tv, jubilaron y criticaron arduamente al saberse era cristiano y de derecha. Dio una dura pelea por su salud y hoy descansa en la paz del Señor. Hasta siempre!. https://t.co/d87xcHWMRS — Christian Carvajal #Providencia (@ccarvajaly) October 20, 2020