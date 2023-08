La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con un voto a favor de Maite Orsini. La idea de esta iniciativa es hacer una solicitud al presidente Gabriel Boric para que decida sacar a su amigo del ministerio, en el contexto del Caso Convenios.

La propuesta se aprobó con 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones. La votación estuvo marcada por un insólito momento, en donde la diputada Maite Orsini, quien es de Revolución Democrática, el partido de Jackson, votó a favor de sacar al ministro del Gobierno.

¿A qué se debió el error de Maite Orsini?

El error se debió a una simple equivocación en el momento de votar, sin embargo la diputada por la región Metropolitana pidió inmediatamente ratificar su voto, lo que quedó corregido en el acta y confirmado a través de un certificado emitido por el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El documento firmado por Miguel Landeros dice lo siguiente:

"Certifica que la diputada Maite Orsini Pascal solicitó dejar constancia en el acta de la 61ª, de la Legislatura 371ª, celebrada el miércoles 2 de agosto de 2023, de su intención de votar en contra de la resolución No973 (…) en la que por error emitió su voto afirmativo”.

Por otro lado, hubo un diputado oficialista que sí decidió votar a favor de la iniciativa que busca sacar a Jackson. Se trata de Raúl Soto (PPD) quien explicó que tomo esta decisión para decirle al Gobierno que lo están haciendo mal.

¨Creo que lo más leal hoy con el Gobierno no es ser condescendiente, no es hacer como que todo está bien (...). Esto es decirle al Gobierno las cosas que están haciendo mal para que no persista en esos errores y para que, a partir de esa definición, pueda corregir y cambiar el rumbo y la dirección¨, señaló.